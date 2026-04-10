 Trump “Pessimo lavoro Iran sulla gestione del petrolio a Hormuz”
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Trump “Pessimo lavoro Iran sulla gestione del petrolio a Hormuz”

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WHASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ci sono notizie secondo cui l’Iran starebbe imponendo pedaggi alle petroliere che attraversano lo Stretto di Hormuz: è meglio che non lo stiano facendo e, se lo stanno facendo, è meglio che smettano subito!”.E’ quanto scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “L’Iran sta facendo un ‘pessimo lavorò nella gestione del petrolio nello Stretto di Hormuz. Questo non è l’accordo che abbiamo!”, ha continuato Trump in un altro post.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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