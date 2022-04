Stesso raro tumore al cervello per 65 ex alunni: avviate le indagini

La scoperta di un ex alunno di una scuola superiore

Una brutta sorte ha accomunato gli ex alunni di una scuola superiore, in ben 65 hanno avuto lo stesso raro tumore. A riportare la notizia è la Cbs che ha riportato la denuncia di un ex alunno della Colonia High School del New Jersey, tal Al Lupiano, oggi tra l’altro di professione scienziato ambientale,

A Lupiano venne diagnosticato un tumore al cervello vent’anni fa che ha poi curato ma che gli procura ancora problemi persistenti. Il problema è che lo stesso tumore è venuto a sua sorella, poi a sua moglie, tutte alunne della Colonia High School.

“Nell’agosto 2021 a mia sorella è stato diagnosticato un tumore al cervello, sfortunatamente un glioblastoma allo stadio 4. Due ore dopo la stessa diagnosi è stata riferita a mia moglie”, ha spiegato l’uomo. La sorella è morta a febbraio 2022 e a quel punto Lupiano ha fatto due più due e su Facebook ha lanciato un appello: “Quanti ex alunni della scuola hanno avuto un tumore al cervello?”

La risposta ha lasciato scioccato il ricercatore. “Ho iniziato a fare delle ricerche e i tre sono diventati cinque, i cinque sono diventati sette, i sette sono diventati 15″, ha spiegato Lupiano che dopo diversi mesi di ricerche ha scoperto e avuto ufficiale conferma di ben 65 casi di persone con tumori cerebrali rari e un denominatore comune: erano tutti diplomati alla Colonia High School o avevano semplicemente lavorato lì. “Quello che trovo allarmante è che c’è davvero un solo legame ambientale con i tumori cerebrali primari e che sono le radiazioni ionizzanti. Non è acqua contaminata. Non è aria. Non è qualcosa nel suolo. Non è qualcosa che ci viene fatto a causa di cattive abitudini di vita”, ha aggiunto.

La scuola è stata costruita nel 1967 e diversi funzionari pubblici del luogo hanno ricordato che venne costruita su una terra vergine, un bosco. Il liceo è stato il primo grande edificio costruito in quella zona, quindi probabilmente non c’era nulla in quel terreno prima di quel momento. Anche se il Dipartimento Statale della Salute, il Dipartimento per la protezione ambientale e l’Agenzia federale per il registro delle sostanze tossiche stanno indagando, come segnala il sindaco di Woodbridge, John McCormick, l’unica possibile causa potrebbe essere il materiale con cui si è costruito l’edificio.