Turista italiano sbranato dagli squali tigre in Colombia

È morto a causa delle ferite

Un turista italiano, Antonio Straccialini, è stato attaccato da uno squalo nel Mare dei Caraibi ed è morto a causa delle gravi ferite riportate. Il dramma è accaduto in Colombia nell’arcipelago di San Andrés. L’uomo 56 anni stava nuotando in una zona poco frequentata dai bagnanti quando uno o più squali tigre lo hanno morso. Le grida hanno attirato i soccorsi ma l’uomo non ce l’ha fatta è morto per dissanguamento poco dopo il suo arrivo a causa di una grave e profonda ferita alla gamba.

In base ai video che circolano sui social è stato possibile identificare che nella zona dell’incidente mortale si trovavano due grandi squali tigre (Galeocerdo cuvier), la cui identificazione è stata confermata da esperti a livello nazionale”. L’ente ha spiegato di avere appreso che “a quanto pare un residente del settore aveva avvertito della presenza di squali in acqua e ha raccomandato di non immergersi, ma non è stato ascoltato”.

Stando a quanto spiega l’Ente per lo Sviluppo sostenibile dell’Arcipelago di San Andrés (Coralina) nella zona, la popolazione di squali è cresciuta fino a diventare la seconda per importanza del mondo.

Secondo le dichiarazioni di un testimone presente sul posto raccolte dalla tv TeleIslas, che ha assistito in diretta alla tragedia, «gli squali non hanno dato la possibilità ad Antonio di nuotare, lui cercava di allontanarli con la mano, ma ogni volta che lo faceva lo mordevano, è stato terribile». Antonio purtroppo non ce l’ha fatta.