Turni dell’acqua a Catania, Bonaccorso: “Ripristinare l’erogazione”

La nota del consigliere comunale

CATANIA – I turni dell’acqua a Catania “non sono accettabili”: è quanto sostiene il consigliere comunale Matteo Bonaccorso in un comunicato che riguarda la turnazione dell’erogazione in alcune zone della città, decisa nei giorni scorsi.

Turni dell’acqua a Catania: la nota di Bonaccorso

“La turnazione decisa in autonomia da Sidra – si legge nella nota di Bonaccorso – non è accettabile. L’azienda, senza nessun tipo di avviso preventivo o concertazione con l’apposita commissione consiliare, ha ridotto l’erogazione dell’acqua a centinaia di famiglie e attività commerciali con un semplice comunicato stampa”.

“È per questo – prosegue Bonaccorso – che ieri ho depositato un Ordine del giorno, controfirmato dalla maggioranza del consiglio comunale, per impegnare l’Amministrazione comunale a porre in essere tutte le azioni necessarie per ripristinare la regolare erogazione del servizio idrico nelle zone interessate dai disservizi”.

“Sono sicuro – conclude Bonaccorso – che se la crisi idrica catanese fosse stata affrontata preventivamente, e non in emergenza, si sarebbero trovate soluzioni alternative a quella messa in atto dalla Sidra. Soluzioni che avrebbero sicuramente limitato i disagi alla cittadinanza. Invece, si è preferito dare precedenza alle nuove nomine dei vertici e alle nuove poltrone. Catania merita sicuramente di più”.