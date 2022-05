Ucraina, attacco russo all’acciaieria Azovstal ma il Cremlino smentisce

Helsinki denuncia: un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo finlandese

ROMA – “Violenti combattimenti” sono in corso nell’acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo ha riferito il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, che poco prima aveva fatto sapere che erano stati “persi i contatti” con i combattenti asserragliati all’interno dell’impianto.

Ukraiska Pravda riferisce che le truppe russe hanno fatto irruzione in una sezione dell’acciaieria già bombardata e ribadisce che l’assalto è iniziato ieri.

Circostanza smentita dal portavoce del Cremlino, Peskov, secondo il quale “l’ordine è stato dato pubblicamente dal comandante in capo (Putin) di annullare qualsiasi assalto. Non c’è nessun assalto”. La Russia, inoltre, non ha intenzione di dichiarare ufficialmente guerra all’Ucraina il 9 maggio, anniversario della vittoria sui nazisti.

