Ucraina, pioggia di missili russi su Kiev: almeno cinque morti

Popolazione impaurita cerca riparo nelle stazioni metro

KIEV – Pioggia di fuoco su gran parte dell’Ucraina, compresa Kiev. Non meno di 100 missili e altrettanti droni russi hanno colpito infrastrutture energetiche in 15 regioni, comprese quelle più occidentali vicine alla Polonia.

Un attacco che ha provocato almeno cinque morti, mentre la popolazione cercava riparo anche nelle stazioni della metro e le autorità attuavano interruzioni di elettricità a scopo preventivo. Un nuovo raid è stato lanciato nella notte di martedì.

Un portavoce dell’Ue ha parlato di ‘attacchi barbarici’ il cui effetto è di ‘rafforzare la determinazione dell’Ue a continuare il sostegno all’Ucraina e intensificarlo’. Un sostegno che non basta, ha detto il presidente ucraino Zelensky, se non viene data a Kiev carta bianca per usare anche sul territorio russo tutte le armi fornite dai Paesi della Nato. Biden, “la Russia non avrà mai successo in Ucraina”.