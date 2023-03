Un palermitano in Nazionale: Mancini pensa all’attaccante Andrea Compagno

Il classe 1996 inserito nella lista preliminare per il doppio incontro di qualificazione agli Europei contro Inghilterra e Malta

PALERMO – A più di trent’anni di distanza da Totò Schillaci, un palermitano potrebbe vestire la maglia della Nazionale italiana. Il commissario tecnico degli Azzurri Roberto Mancini ha infatti inserito nella lista preliminare per il doppio incontro di qualificazione agli Europei contro Inghilterra e Malta l’attaccante Andrea Compagno.

“Raramente mi emoziono, ma è bello avere la nazionale campione d’Europa che convoca un tuo giocatore”: questa la reazione alla stampa locale del direttore generale dello Steaua Mihai Stoica alla mail ricevuta dalla Federazione e che, di fatto, ha confermato seppur in via indiretta la scelta del CT di considerare la punta classe 1996.

LA FAVOLA DI COMPAGNO

Una vera e propria favola quella di Andrea Compagno, figlio dell’ex difensore del Palermo Rosario Compagno, che in Italia non è riuscito a trovare la propria dimensione e si è consacrato nel campionato rumeno realizzando numeri sempre più importanti.

Dopo una trafila poco fortunata in Serie D, l’attaccante palermitano ha avuto la sua prima esplosione al Tre Fiori, a San Marino, con il quale ha realizzato 30 reti in 32 partite suscitando interesse soprattutto all’estero. Nel 2020 Compagno approda al Craiova e inizia la consacrazione del giovane, salito agli onori della cronaca per essere stato l’italiano più prolifico di tutto il 2022. In estate l’approdo alla Steaua Bucarest con la quale Compagno ha già realizzato 12 gol in 22 gare tra campionato ed Europa League, conquistandosi la concreta possibilità di convocazione in Nazionale.