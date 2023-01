Una foto suggestiva: la cometa tra l’Etna e il cielo

L'ha scattata Dario Giannobile, regalandoci uno spettacolo unico.

CATANIA. Con grande intuito e passione, Dario Giannobile ha immortalato il passaggio della Cometa 2022 E3 (ZTF) – che in queste ore ha “viaggiato” a 3500 chilometri dall’atmosfera terrestre – alle alte quote del vulcano. Uno scatto di grande impatto accompagnato da parole di grande coinvolgimento postate sul proprio profilo social:

“Forse non si sbaglia nel dire che le comete sono gli oggetti più affascinanti del cielo. Per quanto in passato esse siano state interpretate come segni che preannunciavano possibili sventure, oggi sappiamo che sono oggetti prevalentemente costituiti di ghiaccio, polveri e rocce.

Oggi abbiamo la fortuna di potere assistere allo spettacolo della cometa 2022 E3 (ZTF) che sta transitando nei pressi del polo nord celeste. Non è semplice ammirarla ma basta dotarsi di un binocolo e di un po’ di pazienza che sarà possibile distinguere il bagliore della sua chioma e della sua coda. Animato dal desiderio di fotografarla, ho approfittato dell’unica notte con il cielo sereno che si è presentata in questa ultima decade di gennaio. La mia meta? L’Etna innevata! Per quanto non sia stato difficile raggiungere la posizione da cui riprendere la cometa, le condizioni atmosferiche erano sicuramente proibitive. Durante la notte la temperatura è scesa a -8°C a quota 2000mt, una temperatura eccezionalmente fredda per la Sicilia! Il paesaggio era però mozzafiato: una distesa di neve morbida disturbata solamente da alcune impronte di volpe e di conigli. I rami degli alberi si piegavano al peso della neve ma, soprattutto, il cratere di Sud Est era totalmente innevato.

La sua vista lascia mozzafiato esprimendo, in un’unica immagine, una sensazione di forza e di delicatezza”.