 Elezioni in Ungheria, sconfitta per Orban dopo 16 anni al potere
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Ungheria, finita l’era Orban: alle elezioni trionfa l’opposizione Magyar

Elezioni Ungheria
Sovranisti battuti dopo 16 anni al potere
BUDAPEST
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1 min di lettura

BUDAPEST – Elezioni in Ungheria, finita l’era Orban dopo 16 anni al potere. In elezioni segnate da un’affluenza record che ha sfiorato l’80%, a trionfare è l’opposizione guidata da Peter Magyar, con il suo partito Tisza proiettato verso la super maggioranza dei due terzi del Parlamento che consentirà le riforme costituzionali.

Il nuovo premier Magyar: “Abbiamo scritto la storia”

“Abbiamo scritto la storia”, esulta in piazza il prossimo premier. “Un risultato chiaro e doloroso”, ammette invece Orban. Sollievo in Ue dopo anni di tensioni con Budapest. La presidente della Commissione von der Leyen: “Stasera il cuore d’Europa batte più forte in Ungheria”.

In Italia festeggia il campo largo

Festeggia anche il campo largo in Italia per l’esito delle elezioni in Ungheria. Per la segretaria dem Schlein, “Il tempo delle destre è finito, con Orban perdono Trump e Meloni”. La premier ringrazia “l’amico Viktor” e si complimenta con Magyar.

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