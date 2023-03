UniPa, il rettore Midiri incontra gli studenti per l’orientamento

"Solo ascoltando i giovani si possono comprendere al meglio le loro esigenze e ambizioni"

PALERMO – Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, ha incontrato gli studenti delle scuole superiori del territorio per fare conoscere le opportunità della nuova offerta formativa dell’Ateneo.

Le prime scuole visitate sono state il Liceo Classico Garibaldi, l’IISS Ferrara, l’Istituto Tecnico Industriale Vittorio Emanuele III, il Liceo Scientifico Einstein e l’lISS Medi di Palermo. Altri incontri saranno organizzati anche nelle scuole delle province dei poli territoriali di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

“Gli incontri nelle scuole sono per me importantissimi per tanti motivi – dichiara il Rettore Massimo Midiri – Solo ascoltando i giovani si possono comprendere al meglio le loro esigenze e ambizioni. Lo scambio è reciprocamente arricchente. UniPa è al fianco degli studenti già nella fase che precede la scelta dell’Università, una decisione centrale che riguarda la loro vita e anche il futuro del nostro territorio. Parecchi corsi di laurea sono infatti specificatamente collegati alle richieste e peculiarità del mondo del lavoro, con cui il rapporto è molto stretto grazie anche agli oltre tremila accordi siglati con le imprese per lo svolgimento dei tirocini. Chi sceglie UniPa deve sapere che nel nostro Ateneo si acquisiscono conoscenze di assoluta eccellenza e competenze spendibili in Europa e nel mondo”.

Agli incontri hanno partecipato il Prorettore alla Didattica e all’Internazionalizzazione, Fabio Mazzola, e della delegata al coordinamento del Centro Orientamento e Tutorato – COT, Cinzia Cerroni che hanno presentato le novità nell’ambito dei servizi, della vita studentesca, delle nuove tecnologie e delle dotazioni digitali.

“L’obiettivo di questi incontri è rafforzare ancora di più il legame tra scuola e università, anche grazie alla partnership con l’Ufficio Scolastico Regionale – commenta il Prorettore dalla Didattica Fabio Mazzola – Vogliamo dimostrare agli studenti che l’Ateneo di Palermo ha tutti gli strumenti per permettere di assecondare le più alte aspirazioni rimanendo in Sicilia ma, allo stesso tempo, riuscendo a fare esperienze di mobilità. Sono oltre 50 i corsi con doppio titolo che permettono, per esempio, di fare esperienza di studio anche di un anno all’estero”.

“Ad Unipa gli studenti non vengono mai lasciati soli – conclude la delegata al COT Cinzia Cerroni – grazie ai numerosi servizi gratuiti pensati nella fase di orientamento e accoglienza e in itinere. Il Centro Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo, infatti, offre consulenze individuali e di gruppo, organizza corsi su materie trasversali e simulazioni delle prove d’ingresso, fornisce supporto metodologico e counselling psicologico con un’attenzione particolare anche ai più fragili”.