Usa, due sparatorie: ultima strage fa 7 vittime

Biden invoca il divieto delle armi assalto, 'Congresso agisca'

1' DI LETTURA

ROMA – Sono due sparatorie ad Half Moon Bay, in California, con 7 morti, l’ultima strage americana in ordine di tempo, oltre una al giorno in questo inizio 2023. L’aggressore è stato arrestato.

Poco prima colpi d’arma da fuoco sono stati sparati in una scuola per ragazzi disagiati a Des Moines, in Iowa. Uccisi due studenti, un insegnante ferito gravemente. Fermate tre persone.

Sale intanto a 11 il numero delle vittime della strage dell’altro ieri a Monterey Park, in California, avvenuto durante una festa per il capodanno cinese. L’omicida, un 72enne, si è suicidato.

Biden invoca il divieto delle armi assalto, ‘Congresso agisca’.