Usa, Kamala Harris avanza su Trump nei sette stati in bilico

Il sondaggio di Bloomberg/Morning Consult

WASHINGTON – Kamala Harris è in vantaggio o testa a testa a Donald Trump nei sette stati in bilico. Secondo un sondaggio di Bloomberg/Morning Consult, la candidata dem ha un vantaggio di due punti su Trump negli ‘swing state’ fra gli elettori registrati e un punto fra i probabili elettori, categoria nel mirino delle due campagne elettorali.

Testa a testa in Arizona, mentre Harris è in vantaggio di due punti in Georgia, di tre in Michigan, di quattro in Nevada, di due in North Carolina, di quattro in Pennsylvania e di otto in Wisconsin. Nella prima intervista alla Cnn dopo la nomination annuncia che intende nominare un repubblicano nella sua amministrazione. Poi si mostra più severa di un tempo sull’immigrazione e assicura ‘conseguenze’ per chi attraversa illegalmente la frontiera. Per il Medio Oriente auspica un accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi.