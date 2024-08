“Valdemone” Festival, il 24 e 25 agosto Pollina si trasformerà in palcoscenico

Previsti numerosi show con artisti provenienti da tutta Italia e non solo

PALERMO – Sabato 24 e domenica 25 agosto arriva la quindicesima edizione del “Valdemone”, il Festival internazionale di teatro di strada nuovo circo e musica, che trasformerà l’incantevole paesino medievale delle Madonie in un palcoscenico vibrante di creatività e cultura.

In quei due giorni Pollina accoglierà artisti e visitatori e offrirà un programma ricco di eventi e performance per tutte le età.

Il festival, patrocinato dal comune di Pollina e organizzato dall’associazione Kiklos, accoglierà artisti e performer provenienti da tutta Italia e anche da altre parti del mondo, che porteranno in scena una grande varietà di performance: giocoleria, acrobatica, musica e clownerie, animando le piazze, i pittoreschi scorci e le vie storiche di Pollina.

Gli spettacoli, che partiranno già dal pomeriggio, saranno tutti gratuiti, lo spettacolo serale al Teatro Pietrarosa avrà un ticket di 5 euro. I visitatori potranno immergersi in un’atmosfera magica, tra colori, suoni e profumi, riscoprendo l’antico fascino delle arti performative che si sposa perfettamente con l’autenticità architettoniche del piccolo borgo arroccato a 730 metri sul livello del mare.

Gli organizzatori: “Ogni anno una nuova sfida”

“Quest’anno sono quindici anni che portiamo avanti questo festival – raccontano gli organizzatori – ogni anno è una nuova sfida perché non sono poche le difficoltà, pensate solo l’allestimento di questo paese, il palco da montare, tutto da trasportare per le strade piccole e pedonali”.

“Una sfida che portiamo ancora avanti con entusiasmo. Entusiasmo che sentiamo arrivare dagli artisti e storici seguaci del festival. Quest’anno vogliamo sentire vicine tutte le persone e gli artisti che amano questo festival, che sono tante, e abbiamo chiesto a tutti loro di venire a festeggiare con noi”.

Il tema di quest’anno sarà l’impollinazione culturale per rappresentare un simbolico scambio di idee, emozioni e creatività che arricchisca l’anima di tutti i partecipanti, un po’ ciò che ha cercato di fare il Valdemone in tutti questi anni. A celebrare i quindici anni di Valdemone ci saranno artisti che hanno segnato la storia del festival: Salvo Di Paola, Samaki, Jenny Pavone, Gianmarco Amato, Compagnia Eia, Compagnia Circocentrique, Banda alle ciance, Luca fachiro, John Birks Orchestra e Rolando Rondinelli.

Come ogni anno si mescoleranno spettacoli di circo contemporaneo con artisti di fama nazionale che si esibiranno in performance mozzafiato che uniscono acrobazie e arte visiva. Ci sarà anche spazio per i concerti live e bande di musica itineranti. Inoltre, come ogni anno, la manifestazione avrà un forte focus sulla sostenibilità e sull’inclusività: “Vogliamo che il festival sia un’occasione di condivisione e di crescita culturale per tutti, residenti e visitatori”, concludono gli organizzatori.

Il programma suddiviso per piazze

Sabato 24 agosto

Piazza Duomo

ore 16.00 Banda alle ciance (Street band) itineranti;

ore 20.30 Banda alle ciance (Street band) itineranti.

Piazza S. Giuliano

ore 17.00 Gianmarco Amato in: “Ci vuole calma” (Spettacolo comico eccentrico di follia teatrale urbana.) 45 minuti.

ore 19.00 Jenny Pavone in: “Waiting for the Miss” (Trapezio) 35 minuti.

ore 19.45 Michela Samaki in: in: “Ragazza confusa” (Tip Tap e giocoleria) 40 minuti.

Piazza San Pietro

ore 18.00 Rolando Rondinelli in: “Tip Tap Pum” (Tip Tap) 45 minuti.

Teatro Pietra Rosa

ore 19.00 Cia Eia in: “Espera” (Circo partecipativo) 40 minuti;

ore 20.00 Luca Fakiro e Nina in: “ÍÑIS KOR” (danza col fuoco ed elementi di Fachirismo e Sputa fuoco) 40 minuti;

ore 22.30 Cie Circoncentrique in: “Respire” (Circo contemporaneo) 55 minuti.

Domenica 25 agosto

Piazza Duomo

ore 16.00 John Birks Orchestra (Street band) itineranti.

Piazza San Giuliano

ore 17.00 Jenny Pavone in: “Waiting for the Miss” (Trapezio) 35 minuti;

ore 18.30 Gianmarco Amato in: “Ci vuole calma” (Spettacolo comico eccentrico di follia teatrale urbana.) 45 minuti;

ore 19.30 Rolando Rondinelli in: “Tip Tap Pum” (Tip Tap ) 40 minuti.

Piazza San Pietro

ore 17.45 Michela Samaki in: “Ragazza confusa” (Tip Tap e giocoleria) 40 minuti.

Teatro Pietra Rosa

ore 19.00 compagnia Eia in: “Espera” (Circo partecipativo) 40 minuti;

ore 20.00 Luca Fakiro e Nina in: “ÍÑIS KOR” (danza col fuoco ed elementi di Fachirismo e Sputa fuoco) 40 minuti ;

ore 22.00 gran gala finale con tutti gli artisti e la partecipazione di Salvo Di Paola (Stand-up comedian) musica dal vivo.