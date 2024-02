I vigili del fuoco stanno lavorando per domare le fiamme

Un incendio di enormi proporzioni ha divorato un edificio di 14 piani a Valencia, nel quartiere Campanar, e causato almeno 4 vittime.

Le fiamme si sono sviluppate alle 17:30 di ieri, giovedì 22 febbraio, dall’ottavo piano e i motivi in corso di accertamento. Il forte vento e le temperature elevate di 25 gradi hanno fatto propagare le fiamme lungo tutto il palazzo che si sono estese anche alla torre 2, nello stesso blocco del complesso residenziale, dove complessivamente vivono circa 350 persone in 140 appartamenti.

“Stiamo lavorando per raffreddare l’edificio”, ha detto Jorge Suarez, vicedirettore del coordinamento delle Emergenze. Ma almeno altre venti persone risultano disperse “e non si spera di ritrovarle in vita”, secondo i vigili del fuoco citati dal quotidiano Levante. Altre 14 persone sono rimaste ferite, per fratture, ustioni e intossicazione da fumo, fra i quali vari pompieri e un bambino, ricoverati in vari ospedali della città.