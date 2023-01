Valente: “Bravi a crederci, portiamo a casa un punto importante”

Le parole dell'esterno rosanero protagonista a Perugia con un gol e due assist

1' DI LETTURA

PALERMO – Parola a Nicola Valente. L’attaccante del Palermo, protagonista contro il Perugia di una grande prestazione condita da un gol e due assist, ha commentato in mixed zone il pareggio ottenuto al “Curi” contro gli uomini di Castori:

“La partita è girata subito male ma siamo stati molto bravi a crederci. Siamo entrati negli spogliatoi consapevoli che potevamo riprenderla, gli spazi c’erano e fare risultato in un campo come questo non è facile. Portiamo a casa un punto importante. Il mister ci ha fatto un discorso facendoci capire che quelli del primo tempo non eravamo noi, nelle ultime settimane avevamo lavorato per altro e non ci riconoscevamo. Ci ha dato le parole giuste per entrare con il piglio che dovevamo avere e riprendere la partita”.

“Fosse durata un po’ di più non so come sarebbe finita – continua Valente – ci portiamo a casa questo punto importante perché il campionato è difficile e super equilibrato. Quando abbiamo preso il terzo gol non ci siamo arresi perché ci scoprivamo entrambe e negli spazi potevamo fargli male, infatti alla fine siamo riusciti a riprenderla”.