Via D’Amelio, ipotesi di depistaggio: i poliziotti, fissata l’udienza

Fissata la data

CALTANISSETTA – Fissata per il 21 marzo a Caltanissetta, dinanzi al gup David Salvucci, l’udienza preliminare, per il processo a carico di quattro poliziotti accusati di depistaggio.

Depistaggio, l’ipotesi e i nomi

Si tratta di Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli, accusati di aver dichiarato il falso deponendo come testi nel corso del processo di primo grado sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio. Il procedimento, ora in appello, vede imputati tre poliziotti ex appartenenti al gruppo “Falcone-Borsellino”: Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. In primo grado sono stati prescritti i reati per Bo e Mattei mentre per Ribaudo era stata emessa sentenza di assoluzione. La procura di Caltanissetta però ha fatto ricorso in appello contestando l’aggravante mafiosa. Ed è stato proprio nel processo di primo grado che, secondo la procura, i quattro poliziotti avrebbero affermato il falso.