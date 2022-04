Pub trasformato in discoteca: fermata serata con 300 persone

Il locale è stato chiuso per cinque giorni e il titolare multato.

VIA RAFFINERIA

CATANIA – Durante la notte tra l’8 e il 9 aprile, il personale della squadra amministrativa della Questura di Catania ha effettuato un controllo in un chiosco bar in via di Sangiuliano: lì è stata riscontrata la presenza di 12 persone assembrate e senza mascherina.

Al titolare dell’esercizio commerciale è stata comminata non solo la sazione amministrativa di 800 euro, ma è stata anche disposta la chiusura dell’attività per cinque giorni, “in quanto recidivo”.

Un altro controllo è stato effettuato in un pub di via Raffineria, che era stato trasformato in una discoteca, “senza avere fatto verificare la solidità e la sicurezza della sala adibita al ballo“.

Il titolare è stato denunciato e multato: nel locale c’erano 300 persone che sono state fatte uscire. L’attività è stata chiusa per cinque giorni.