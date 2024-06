Via Stella Polare: cittadino chiama il 112, ma i poliziotti vengono aggrediti

Cinque agenti sono rimasti feriti

CATANIA – “Schiamazzi notturni“. Per questo un cittadino ha telefonato al 112. E per questo gli agenti delle volanti della polizia di Stato, quando sono arrivati sul posto, sarebbero stati accerchiati, spintonati, insultati e aggrediti. In cinque sono rimasti feriti.

Lo riferisce, in una nota, il segretario generale provinciale del sindacato di polizia Siap Tommaso Vendemmia. I fatti sarebbero avvenuti in via Stella Polare. “Diversi abitanti – si legge nella ricostruzione del sindacato – si riversano in strada per impedire l’idetificazione di alcuni dei ragazzi”.

Una massa di persone per contrastare la quale gli agenti sono stati costretti a chiamare i rinforzi, tra cui carabinieri ed esercito. Cinque poliziotti sono rimasti feriti. Si tratta di tre equipaggi sui cinque complessivamente in servizio. Nessuno è stato identificato o fermato.

“Il Siap già da tempo, in diverse note stampa, ha espresso preoccupazione per la carenza di personale, ormai divenuta cronica. In questa città non c’è nulla di tranquillo e i poliziotti sono sempre esposti a pericoli”.