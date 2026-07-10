Vicesindaco, la nomina di Alaimo: l’apprezzamento di Lagalla

L'incarico

PALERMO- “Esprimo il mio apprezzamento per il lavoro svolto fino a oggi dall’assessore Alaimo nell’esercizio delle deleghe al Bilancio e alle Società partecipate, affrontando con competenza, rigore e senso delle istituzioni dossier particolarmente complessi e strategici per l’amministrazione comunale”.

“Sono certo che saprà interpretare il nuovo e importante incarico da vicesindaco con lo stesso equilibrio, la stessa dedizione e la stessa capacità di dialogo che hanno caratterizzato la sua attività amministrativa, prendendo il posto di Giampiero Cannella, oggi Sottosegretario alla cultura, che ringrazio ancora per il contributo e la lealtà dimostrati”.

“A Brigida Alaimo rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che continuerà a offrire un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione e alla crescita di Palermo”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.