Vicolo dei Corrieri, multa al pub: occupava abusivamente la piazza

Non vi era il nulla osta da parte della sovrintendenza ai Beni culturali

PALERMO – Gli agenti della polizia municipale hanno denunciato il titolare di un pub che occupava abusivamente il suolo pubblico in vicolo dei Corrieri a Palermo.

Il locale non aveva il nulla osta della sovrintendenza ai Beni culturali. Motivo per cui, secondo i vigili, sarebbe stata deturpata la strada, classificata come bene d’interesse storico e artistico.

Per il titolare dell’esercizio è così scattata una multa di quasi 7 mila euro.

Il pub occupava senza le necessarie autorizzazioni 45 metri quadri di suolo pubblico, con numerosi elementi di arredo e attrezzature, con grave intralcio alla viabilità e pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Tra l’altro anche i rifiuti non venivano smaltiti correttamente e i clienti con i loro schiamazzi notturni disturbavano il riposo dei residenti.