Vigili del fuoco, sindacati: “Gravi carenze organico in Sicilia”

Cisl, Uil e Cgil avvertono: "A rischio il soccorso nell'isola"

1' DI LETTURA

PALERMO – “Non e’ stata risolta l’emergenza di organico per i vigili del fuoco in Sicilia. Con la pubblicazione della circolare relativa alla mobilita’ dei vigili del fuoco non specialisti abbiamo appreso con grande disappunto che il dipartimento non ha considerato in alcun modo le continue denunce rappresentate nel tempo dalle organizzazioni sindacali”. Lo scrivono in una nota i sindacalisti di categoria Ignazio Modica, della Uilpa, Giusto Amato della Cgil e Salvatore Simonetta della Cisl.

“Infatti nonostante le problematiche ripetutamente segnalate sulla esiguita’ degli organici dei Comandi della Sicilia, comprese le isole minori, sedi profondamente disagiate (Pantelleria, Lampedusa e Lipari), ancora una volta non si riesce a colmare neanche in parte le carenze, sebbene ci siano numerosissimi colleghi siciliani in altri Comandi dell’Italia – aggiungono i sindacalisti – Quanto fin qui esposto, come gia’ denunciato in passato, continua a mettere a forte rischio la garanzia del soccorso tecnico urgente ai cittadini e la salute e sicurezza dei lavoratori. Tale condizione non e’ piu’ sostenibile e metteremo in campo ogni iniziativa, anche eclatante, affiche’ i cittadini abbiano riconosciuto il giusto diritto in termini di sicurezza e soccorso”.