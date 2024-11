Sono diversi i premi distribuiti

MESSINA – La Sicilia sorride con il 10eLotto. Nell’ultima estrazione a Saponara, in provincia di Messina, centrato un 9 da 20mila euro.

Ma non solo perché sempre in provincia di Messina, in questo caso a Barcellona Pozzo di Gotto, è stata centrata la vincita più alta del concorso: oltre 25mila euro con una quaterna Oro, tre terni Oro e un terno su tutte le ruote.

Da segnalare anche oltre 10mila euro vinti a Cinisi, provincia di Palermo, con un terno e tre ambi sulla ruota di Palermo.