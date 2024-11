Vino e bollicine: “Spumanti dell’Etna”, via alla sesta edizione

Il programma della manifestazione

CATANIA – La sesta edizione di Spumanti dell’Etna, la rassegna che celebra il territorio etneo e le eccellenze spumantistiche siciliane, torna in centro città dal 29 Novembre al 1° Dicembre.

Per tre giorni, le migliori etichette di spumanti metodo classico dell’Etna saranno protagoniste, affiancate da eccellenze gastronomiche e da rinomati chef siciliani.

Obiettivo della manifestazione, si legge in un comunicato dell’organizzazione, è far scoprire la ricchezza e unicità del terroir etneo, in un viaggio tra sapori, storia e tradizioni. L’evento che riunisce produttori, esperti e appassionati delle bollicine vulcaniche si concluderà al MF Museo & Fashion di Marella Ferrera a Catania.

Spumanti dell’Etna

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento regionale dell’Agricoltura, è organizzata dall’Associazione Spumanti dell’Etna con la segreteria organizzativa e marketing della Scirocco e la collaborazione di Fondazione Italiana Sommelier Bibenda.

Oltre ai consueti banchi di assaggio, degustazioni, talk show e visite in cantina, il programma prevede anche performance culturali e cene stellate.

“Vogliamo unire il vino alla storia e alla cultura del nostro territorio – spiega Francesco Chittari, Presidente dell’Associazione – Spumanti dell’Etna esalta non solo il valore economico ma anche quello culturale dei vigneti etnei e dei produttori etnei.”

Il programma

La manifestazione prenderà il via giovedì 28 Novembre con la cena “L’Etna guarda il mare” al ristorante Gelsonero, per poi entrare nel vivo il venerdì 29 Novembre con visite alle cantine, degustazioni alla cieca e incontri con esperti del settore.

Gli appuntamenti del venerdì si svolgeranno da Tenute Nicosia in cui è prevista una degustazione di Blanc de blancs siciliani, un talk sulle bollicine siciliane e banchi d’assaggio con street-food a cura di Osteria Nicosia.

Un altro evento è previsto per Sabato 30 Novembre in cantina da Gambino a Linguaglossa. La giornata proseguirà con una degustazione di spumanti rosati e un talk sulla bellezza dell’Etna, guidato da esperti del settore e si concluderà con la cena al ristorante stellato Coria di Catania, dove gli spumanti saranno serviti in bottiglie magnum.

La manifestazione culminerà domenica 1° Dicembre con la degustazione di spumanti da uve a bacca nera la mattina alla Cantina La Contea, per concludersi in serata (dalle 20) al MF Museum & Fashion di Marella Ferrera con gli spumanti delle cantine, i piatti degli chef in show cooking e i produttori di eccellenza.

Parte del ricavato dell’evento Spumanti dell’Etna sarà devoluto alla lotta contro la pedofila e gli abusi all’infanzia, alla salvaguardia dei bambini e della loro innocenza sostenendo l’Associazione Meter di Don Fortunato Di Noto.