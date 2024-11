Violano i sigilli e rubano la luce: denunciati in due allo Zen

Avevano ripreso l'attività come in maniera in maniera irregolare

PALERMO – Polizia municipale, carabinieri e polizia di Stato hanno sequestrato per la seconda volta due pub allo Zen di Palermo.

I titolari avevano tolto i sigilli e ripreso l’attività con l’aggravante di avere allacciato l’impianto elettrico dell’attività in modo abusivo alla rete.

Sia per M.S palermitano di 58 anni, che ha l’attività in via Einaudi, che per I.F anche lui palermitano di 58 anni, che ha il negozio in via Leonardo Pisano, sono scattate le denunce per aver violato i sigilli e per furto di energia elettrica.