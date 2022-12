I carabinieri: "Gravi indizi"

1' DI LETTURA

ACATE (RAGUSA) – Un uomo di 64 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Acatae (Ragusa) per violenza sessuale su una minorenne. L’indagato, che è straniero, è ai domiciliari. Le indagini sono cominciate nel giugno 2022 dopo la denuncia di un genitore per una violenza sessuale subita dalla figlia minorenne da parte di un uomo convivente nell’abitazione. Secondo l’accusa la ragazza, mentre si trovava sola in casa con l’indagato, è stata più volte palpeggiata e costretta a subire atti sessuali.

Le indagini dei carabinieri

La vittima approfittando di una distrazione dell’aggressore è riuscita a scappare dall’abitazione per chiamare il padre. “Le investigazioni – dicono i carabinieri – corroborate anche da acquisizioni di dati tecnici, hanno permesso di acquisire gravi indizi tesi ad avvalorare il racconto della vittima e contestualmente definire la responsabilità e colpevolezza dell’aggressore”.