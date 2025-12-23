Voto di scambio, condannato l’ex assessore regionale Sorbello

Dovrà scontare sei anni e otto mesi di reclusione

SIRACUSA – L’ex assessore regionale ed ex sindaco di Melilli, Giuseppe Sorbello, è stato condannato dal Tribunale di Siracusa a sei anni e otto mesi di reclusione per scambio elettorale politico mafioso.

Il processo era stato incardinato sugli sviluppi dell’inchiesta Asmundo, del marzo del 2024, che aveva portato all’esecuzione di dodici misure di custodia cautelare da parte dei carabinieri che hanno ricostruito un presunto accordo tra l’ex assessore regionale e un gruppo mafioso riconducibile al clan Nardo di Lentini per il sostegno elettorale alle elezioni amministrative a Melilli nel 2022. Sorbello perse contro l’attuale sindaco Giuseppe Carta, deputato regionale del Mpa Grande Sicilia.

Erano tre gli altri imputati nel processo accusati, a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di droga, estorsioni e voto di scambio.

Le altre condanne

Salvatore Rasizzi è stato condannato a otto anni e sei mesi di reclusione per droga ed estorsione, e Salvatore Arrabito, a sette anni e sei mesi per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Vincenzo Formica è stato invece assolto. Con rito abbreviato sono stati processati altri imputati, tra cui Giuseppe Montagno Bozzone, condannato a 19 anni e 10 mesi di carcere.