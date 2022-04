Arriva Whatsapp a pagamento, ecco per chi

Le notizie che filtrano dai siti di settore.

PALERMO – Arriva Whatsapp a pagamento. È questa la notizia che circola dai siti di settore che si occupano della diffusa applicazione di messagistica e in particolare da WABetaInfo. Secondo quanto emerge, il piano di abbonamento di WhatsApp sarà dedicato agli utenti Business mentre non lo sarà per la maggior parte degli utenti che utilizzano per finalità private e non aziendali l’app.

La categoria Business dà la possibilità a chi ha un’attività di comunicare a nome della sua azienda. Un modo per separare le chat di lavoro da quelle private. La novità è che in futuro l’utente che sceglie di aprire anche un profilo Business potrà abbonarsi al servizio e usufruire di vantaggi aggiuntivi.

Nulla è stato detto attorno al prezzo di questi servizi aggiuntivi. Una funzione aggiuntiva fra quelle annunciate da WABetaInfo riguarda la possibilità dell’uso multidispositivo . Attualmente WhatsApp può essere collegato a un massimo di 4 dispositivi. Con il pagamento dell’abbonamento Business si potranno collegare fino a 10 dispositivi diversi in modo da permettere ad altrettanti dipendenti dell’azienda di chattare contemporaneamente con i clienti. Chiaramente, però, ancora non c’è nulla di ufficiale.