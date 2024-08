A Zafferana Etnea, “Imitomania-Premio nazionale Franco Rosi”

Appuntamento al teatro "Falcone e Borsellino"

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – Dopo il successo dello scorso anno, domani 30 agosto alle ore 20.30 al Teatro Falcone e Borsellino, nell’ambito della kermesse “Etna in scena” ritorna la seconda edizione di “Imitomania- Premio nazionale “Franco Rosi” organizzata dall’Associazione Alisei, regia e direzione artistica di Rosario Musumeci e Natale Di Giovanni.

“Scopo dell’evento – spiega Musumeci – è omaggiare un grande personaggio del mondo dello spettacolo, un imitatore fuoriclasse come Franco Rosi (pseudonimo di Emilio Eros De Rosa) che deve il suo nome d’arte a Cino Tortorella( ex Mago Zurlì) che ne comprese il talento e lo avviò ad una carriera artistica di successo.

Il personaggio

Rosi non fu solo imitatore, ma anche attore, cantante e trasformista, celebre per le imitazioni di Franco Franchi, Luciano Salce, Enrico Montesano, Fred Bongusto, Pupo, Mike Bongiorno e anche per la sua parodia del giornalista sportivo Adriano De Zan e per essere stata la voce di Oscar il super telegattone televisivo della Superclassifica show negli anni 80.

Tra le sue allieve più famose Loretta Goggi che con lui in coppia diede vita ad una serie di esilaranti imitazioni nella trasmissione “La freccia d’oro” che lei stessa conduceva con Pippo Baudo. Fortunatissima la sua collaborazione con Carmen Chiaro artista versatile e poliedrica , imitatrice sopraffina che ha inglobato gli insegnamenti di Franco Rosi divenuto suo compagno sul palcoscenico e nella vita, rimanendo gli accanto fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2019. Proprio Carmen Chiaro (Canale 5) con le sue mille voci sarà una delle protagoniste di questo spettacolo nel ricordo di Franco Rosi.

“Quello dell’imitatrice – ha ribadito piu volte in varie interviste la Chiaro – è un lavoro per nulla semplice. Devi prendere il tuo cuore e traslarlo nel corpo di un’altra persona. Devi calarti in lei in tutto. Io quando scelgo chi imitare, m i sento quella persona. Parlo anche nel privato come lei, mi movo come lei, mi atteggio e gesticolo come lei…..».

Il cartellone

Gianni Saija talent scout di Canale Italia condurrà la serata che sarà una miscela esplosiva di musica, danza , imitazioni , cinema, teatro , cabaret per tutti i gusti.

Ospiti d’onore Stefano Jurgens tra gli autori di programmi televisivi come di Domenica in, Fantastico, Il barattolo, La corrida , Il pranzo è servito, L’eredità, Ciao Daerwin, Chi ha incastrato Peter Pan e Avanti un altro.. e Franco Pagliaccia talent scout e uno dei migliori pianisti italiani docente e coordinatore musicale nella scuola di Mogol; Viola Valentino che presenterà in coppia col cantautore catanese Roberto Serafni il brano rivisitato “Sei un bomba”.

Tante sorprese e tanti interventi. Ci saranno poi tanti imitatori talentuosi che non mancheranno di stupire il pubblico: Letizia Buono sosia di Orietta Berti, Angela Tanzi sosia di Loredana Bertè, Laila Consoli che presenterà una cover di Gabriella Ferri, Kim la migliore voce che abbia mai imitato Mina e ancora musica e canzoni grazie al piccolo Walter Musumeci che presenterà la canzone “Zafarana” il cui testo è stato scritto da Rosario Musumeci spinto dall’amore che lo lega alla sua cittadina che gli ha dato i natali e farà un omaggio a Brigantony eseguendo il brano “Paparedda”.

Alcuni momenti saranno scanditi dalla presenza di Chicco Coci attore di cinema e teatro che darà un saggio della sua bravura drammaturgica e dell ‘l’attore e regista Pino Zaccaria, emigrato a soli 22 anni in Germania , ha lasciato il cuore nella sua città natale Mirabella Imbaccari e dopo aver scritto un libro sui ricordi le memorie e aspetti culturali di questo luogo ha realizzato un film alcuni anni fa dal titolo “L’insolito incontro” di cui vedremo un trailer.

La danza sarà protagonista grazie ad alcuni ballerini allievi delle scuole “Lia dance “ e “Real talent “entrambe di Zafferana.Infine l’intervento di Serafina Lentini e Caterina Lazzara voce storica di Radio Italia France entrambe dell’Associazione culturale Alisei che diffonde la cultura italiana in Europa. A conclusione consegna del premio nazionale Franco Rosi.