L'assessore regionale alle Attività produttive ha introdotto tavolo tecnico

PALERMO – “Aspettiamo una proposta formale da parte degli artigiani. Siamo al loro fianco per la risoluzione dei problemi, ma anche per la salvaguardia delle imprese e delle giuste e legittime istanze”.

Con queste parole, l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha introdotto oggi il tavolo tecnico convocato a Palermo nella Sala Libero Grassi dell’assessorato, al quale hanno preso parte gli artigiani della zona industriale di Caltagirone, il sindaco calatino Fabio Roccuzzo, il senatore Salvo Pogliese e il commissario liquidatore Asi, Salvo Nicotra.

La gestione degli immobili industriali

“Il commissario liquidatore Asi di Ragusa Enna e Caltagirone, Salvo Nicotra, cercherà con il mio assessorato e le imprese di trovare un equilibrio – ha aggiunto – rispetto a una vicenda che si trascina da troppe legislature. Ringrazio il vescovo di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, per la sua presenza e per l’attenzione che rivolge al futuro degli imprenditori”.

Al centro della discussione la gestione degli immobili industriali, i vari contenziosi in atto e la proposta del consorzio Asi della vendita degli immobili stessi. L’assessore Tamajo ha sottolineato la volontà del governo Schifani di seguire da vicino la vicenda.

“Essere al fianco delle imprese – ha sottolineato Tamajo – è un dovere istituzionale, non una scelta politica. Per questo sollecito l’apertura di un dialogo proficuo e una accelerazione dei lavori, con l’obiettivo di arrivare in tempi brevi a una soluzione definitiva”.