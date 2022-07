E' stato centrato un 8 Oro

Il 10eLotto premia la Sicilia: a Termini Imerese, come riporta Agipronews, è stato centrato un 8 Oro da 30mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2 miliardi da inizio anno.