MARSALA (TRAPANI) Filmati o fotografati dalla polizia municipale, 115 marsalesi sono stati multati, nel mese di agosto, per avere gettato rifiuti non differenziati lungo le strade o in altri luoghi dove non è permesso. A diffondere la notizia è stato il Comune di Marsala.

“Continuiamo costantemente a controllare la città per fare in modo che sia il più pulita possibile – dichiara il sindaco Alberto Di Girolamo – Il nostro lavoro rischia, però, di essere vanificato da diverse persone che non smaltiscono correttamente i rifiuti o che li gettano in maniera indiscriminata. Da qui l’intensificazione dei controlli che nel mese di agosto hanno portato all’accertamento di ben 115 infrazioni sia nelle zone del centro che della periferia.

Da sottolineare che molte sanzioni sono state emesse per l’abbandono dei rifiuti in prossimità dell’isola ecologica del Lungomare (ex Salato)”. Per i 115 trasgressori la multa è di 400 euro. Quasi 250 multe erano state fatte, invece, nel periodo aprile-luglio. Anche in questo caso gli autori dei comportamenti incivili sono stati individuati grazie agli impianti di videosorveglianza del Comune (attraverso le targhe delle auto). Ed inoltre rovistando all’interno dei sacchetti dei rifiuti: attraverso buste di corrispondenza e altri documenti. (ANSA).