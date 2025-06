Nuovo Conad a Bagheria: in Via Dante qualità e freschezza ogni giorno

A Bagheria, il marchio Conad continua a rafforzare la propria presenza con l’apertura di un nuovo punto vendita in via Dante, pensato per offrire ai residenti della zona un’esperienza d’acquisto moderna, efficiente e sempre più orientata ai prodotti freschi, locali e alla convenienza. Un supermercato accogliente e ben strutturato, che porta con sé l’affidabilità e i valori del gruppo Conad.

Il nuovo punto vendita, già operativo da qualche mese, si inserisce in una rete capillare che a Bagheria comprende già diversi store, tra cui Conad City, Conad Superstore e discount Todis. L’apertura in via Dante nasce dalla volontà di soddisfare ancora meglio le esigenze quotidiane dei cittadini, offrendo un punto di riferimento comodo, facilmente accessibile e con offerte aggiornate ogni settimana. Un luogo dove fare la spesa significa trovare qualità, prezzi scontati e ampia scelta a portata di mano.

Convenienza, attenzione alla salute e prodotti per ogni esigenza

Con oltre 600 mq di superficie e un ampio parcheggio privato totalmente gratuito, il Conad di via Dante è stato progettato per semplificare la spesa di tutti i giorni, mettendo al centro la qualità, la freschezza e la convenienza. I reparti freschi sono senza dubbio il cuore pulsante del supermercato: dalla frutta e verdura al pane caldo, passando per salumi, formaggi e carni provenienti da filiere certificate, tutto è pensato per garantire gusto, sicurezza, tracciabilità e prezzi scontati.

Il reparto ortofrutta offre un’ampia selezione di prodotti stagionali e a km 0, accuratamente selezionati dalle migliori realtà agricole locali. Un’attenzione particolare che non solo garantisce freschezza, ma valorizza anche il lavoro dei produttori del territorio. Grande spazio anche alla panetteria, con pane fresco sfornato durante tutta la giornata, e alla macelleria, con un banco doppio – assistito e self-service – per garantire massima libertà e servizio al cliente.

Molto apprezzata anche la gastronomia, dove è possibile trovare ogni giorno piatti pronti, salumi, formaggi locali e specialità regionali a marchio Sapori&Dintorni Conad: una garanzia per chi cerca prodotti autentici, tipici, convenienti e di qualità.

A contraddistinguere l’offerta del Conad di via Dante è la capacità di unire qualità e convenienza. Grazie alla linea di prodotti a marchio Conad e alle iniziative come “Bassi e Fissi”, centinaia di articoli restano sempre disponibili a prezzi contenuti. Una scelta concreta che aiuta le famiglie a fare la spesa con tranquillità, senza rinunciare alla qualità.

Non mancano le referenze per chi ha esigenze alimentari particolari: è disponibile un’intera area dedicata ai prodotti salutistici, pensata per chi segue un’alimentazione senza glutine, senza lattosio o a basso contenuto calorico.

Al Conad di Bagheria prezzi bassi ogni giorno

La filosofia del punto vendita si riflette nell’impegno costante verso il territorio e i clienti. Il nuovo Conad di via Dante è stato pensato come uno spazio di servizio ma anche di relazione, dove i clienti vengono accolti con professionalità, cordialità ed efficienza.

«Il nostro obiettivo è offrire ai clienti un supermercato completo, comodo, ma anche familiare – spiega il socio Conad Onofrio Fricano –. Abbiamo voluto costruire uno spazio che fosse davvero utile alla città, curato in ogni dettaglio, con una proposta assortimentale centrata sui prodotti freschi, sulle eccellenze del territorio, e su offerte concrete».

Il supermercato Conad di via Dante è aperto:

Dal lunedì al sabato: dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 20.00

Domenica: dalle 8.30 alle 13.00

Segui la pagina Facebook ufficiale del punto vendita per restare sempre aggiornato su volantini, offerte settimanali e promozioni speciali: ogni giorno trovi notizie, consigli, nuove promozioni e orari speciali in occasione delle festività.

