Trasfusione errata

Scambiate le sacche di plasma, si ipotizza per un caso di omonimia

Era stata ricoverata per essere operata al femore, ma è morta in seguito ad una trasfusione di sangue errata. È successo venerdì a una donna di 84 anni, all’ospedale di Vimercate, in provincia di Monza. Gli investigatori si stanno concentrando sull’ipotesi di un caso di omonimia, che avrebbe portato a uno scambio di sacche di plasma.

L’ospedale ha confermato il decesso della donna e ha allertato la Procura di Monza, che avviato un’indagine interna. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sta predisponendo l’invio degli ispettori del Centro nazionale sangue, per verificare cosa è successo nella catena dei controlli.