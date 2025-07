Pasta Rummo cresce: dai nuovi prodotti alla sostenibilità

Dal 1846, nel cuore di Benevento, la famiglia Rummo porta avanti con passione l’arte della pasta, trasformando un sapere antico in un marchio oggi riconosciuto come sinonimo di qualità e affidabilità in Italia e nel mondo. Con oltre 160 dipendenti e un fatturato che nel 2024 ha raggiunto quasi 230 milioni di euro (+16% rispetto all’anno precedente), Rummo si conferma tra i leader del segmento premium della pasta di semola e di quella senza glutine.

Il segreto del successo risiede nella capacità di unire tradizione e innovazione. Nel 2005, il pastificio mette a punto il Metodo Lenta Lavorazione®, una tecnica esclusiva che preserva le qualità dei grani duri più pregiati grazie a lunghi tempi di impasto, garantendo un tenore proteico ottimale e una tenuta alla cottura unica, certificata da Bureau Veritas (N. 385/003). Non è un caso che il marchio sia diventato in pochi anni un punto di riferimento per chi cerca una pasta di qualità superiore, capace di unire gusto, consistenza e affidabilità in cucina.

Il Packaging di Pasta Rummo è narrazione

Oltre alla qualità del prodotto, Rummo ha lavorato a un’identità forte e distintiva, riconoscibile già dal packaging. “La confezione Rummo si è affermata come una vera e propria icona di stile e story telling – dichiara Guido Veronese, General Manager Italia del Pastificio – ed è diventata fonte di ispirazione per numerosi altri brand di pasta”. Le confezioni, con il loro design iconico, non rappresentano solo la raffinatezza ma richiamano ai valori del brand: autenticità, dedizione e tradizione.

La distintività, la ricerca e l’innovazione sono al centro della filosofia aziendale, sia nello sviluppo di nuovi prodotti sia nella comunicazione. Secondo i dati Nielsen, Rummo è oggi leader del segmento premium in Francia, Svizzera e nei Paesi del Nord Europa. A supporto di questa crescita, l’azienda ha sviluppato un piano di comunicazione multicanale che comprende TV, radio, stampa, affissioni e digital.

“A proposito di web – continua Guido Veronese – proseguirà anche quest’anno la nostra collaborazione con Giallo Zafferano e continueremo a comunicare sui nostri canali social, su cui riscontriamo una grande partecipazione da parte della nostra community, sempre più numerosa.”

Rispetto dell’ambiente e sostenibilità

Rummo ha a cuore la questione della sostenibilità. Dopo aver introdotto pack riciclabili e sistemi a LED nello stabilimento di Benevento, il pastificio punta a un obiettivo ambizioso: diventare il primo al mondo alimentato al 100% da fonti rinnovabili e con impatto zero di emissioni.

Per realizzare questo traguardo, l’azienda ha in programma un importante piano di investimenti in logistica e fotovoltaico, con l’impegno di rispettare l’ambiente in ogni fase del processo produttivo.

Innovazione e ricerca Rummo: i nuovi prodotti

Negli ultimi anni Rummo ha arricchito la sua offerta con diverse novità: dalla linea integrale da grano 100% italiano con tenuta alla cottura certificata, agli gnocchi ambient realizzati con semola e patate fresche italiane – anche nella versione senza glutine – fino alla recente Rummo Maxima®, pasta ad alto contenuto proteico ottenuta da semola e farina di piselli biologici italiani.

Tutti prodotti accomunati dall’inconfondibile tenuta alla cottura che rende Rummo unica sul mercato e che confermano come l’innovazione sia il risultato di un processo di ricerca e sviluppo.

La storia del pastificio beneventano dimostra come il tempo, se speso con dedizione e competenza, diventi valore. Un valore che si traduce in un prodotto capace di conquistare mercati, culture e palati diversi, rimanendo fedele a un principio semplice e irrinunciabile: offrire una pasta eccezionale, autenticamente italiana e sostenibile, che trasformi ogni ricetta in un’esperienza di gusto senza paragoni.