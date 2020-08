PALERMO – Fatale fu l’ultimo scippo. I rapinatori scelsero la vittime sbagliate. Se la presero con un poliziotto ed ebbero la peggio.

Il Tribunale presieduto da Bruno Fasciana ha condannato Mirko Borruso e Ivan Marzouk, rispettivamente a tre anni e nove mesi e a sette anni e sette mesi di carcere. È stata accolta la ricostruzione del pubblico ministero Giacomo Brandini.

Si muovevano in coppia. Nel maggio del 2107 finirono nel mirino un agente della polizia penitenziaria, una donna e due agenti fuori servizio. I colpi furono commessi al Villaggio Santa Rosalia e alla Zisa.

Gli andò male in via Carlo d’Amore quando tentarono di strappare la collana d’oro a un poliziotto. L’agente, dotato fisicamente, reagì, mise in fuga i malviventi e annotò il numero di targa del ciclomotore. Il primo ad essere rintracciato fu Borruso, che in passato aveva “lavorato” in coppia con Marzouk. Le foto dei due rapinatori furono mostrate alle vittime. Tutte riconobbero i due imputati.