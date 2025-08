Salemi, dal  5 all’8 agosto torna la Sagra della Busiata: gusto, tradizione e spettacolo nel cuore del borgo

Tutto pronto a Salemi per la XXI edizione della Sagra della Busiata, in programma dal 5 all’8 agosto 2025 nel centro storico. Quattro serate all’insegna della buona cucina, della musica e della cultura, che renderanno ancora una volta il borgo uno dei luoghi più vivi e autentici della Sicilia.

La manifestazione, promossa dal Comune di Salemi in collaborazione con Pro Loco Salemi, UNPLI, Saleming e i ristoratori locali, è stata insignita quest’anno dell’ambito riconoscimento di “Sagra di Qualità” da parte dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. Un marchio che certifica l’eccellenza nella valorizzazione del territorio, nella sostenibilità e nella partecipazione della comunità.

Protagonista assoluta sarà come sempre la busiata, pasta tipica Salemitana dalla caratteristica forma a spirale, proposta in ben undici versioni diverse a cura di ristoratori, chef e produttori locali.

Ogni piatto sarà accompagnato da un calice di vino del territorio, per un prezzo complessivo di 7 euro (8 euro per la versione gluten free). Le postazioni gastronomiche saranno dislocate lungo l’intero circuito del centro storico, dal Castello Normanno-Svevo fino a Piazza Libertà, tra cortili, vicoli e piazze.

Ogni stand sarà affiancato da un genere musicale differente, con esibizioni live che renderanno l’atmosfera unica e coinvolgente. Le vie del borgo saranno animate dalla musica itinerante della Sud Street Band.

La serata inaugurale sarà arricchita dal cooking show di ‘Giusina in cucina’, realizzato in collaborazione con la Pro Loco Salemi, e dall’intrattenimento a cura di Radio Time 90.

In contemporanea, nelle serate del 6, 7 e 8 agosto, Salemi ospiterà anche la XXV edizione del Festival Internazionale del Folklore “Alberto Favara”, con esibizioni di gruppi provenienti da diversi Paesi del mondo.

Grande attenzione anche alla sostenibilità ambientale: l’intero evento è plastic free e tutto il materiale da servizio sarà ecologico e biodegradabile, in linea con l’impegno del Comune per la tutela dell’ambiente e il rispetto delle buone pratiche promosse dalle Sagre di Qualità.

Durante la sagra, sarà possibile visitare il Polo Museale, il Castello Normanno-Svevo, la Chiesa Madre e la Chiesa di Sant’Annedda, grazie all’apertura serale straordinaria dei luoghi della cultura (ingresso al museo: 2 euro). Spazio anche alle famiglie con bambini, grazie ad aree giochi e ai laboratori della busiata, a cura della Pro Loco Salemi.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma il centro storico sarà chiuso al traffico (fatta eccezione per residenti e disabili muniti di pass). Per facilitare l’accesso, è attivo un servizio navetta con bus da 50 posti che collegherà i parcheggi dell’area Cappuccini allo snodo di Piazza Libertà. Il costo del servizio è di 2 euro andata/ritorno, gratuito per i bambini sotto i 10 anni.

Salemi, classificata terza al concorso nazionale “Il Borgo dei Borghi” 2023, vi invita a vivere quattro giornate straordinarie tra cultura, bellezza e convivialità.

«Siamo orgogliosi di celebrare quest’anno non solo la qualità della nostra tradizione gastronomica, ma anche il prestigio del riconoscimento nazionale ricevuto – dichiara il sindaco Vito Scalisi –. La Sagra della Busiata è cresciuta nel tempo grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni, ristoratori e cittadini, e continua ad attrarre visitatori da tutta la Sicilia e non solo per vivere un’esperienza autentica e coinvolgente».