I 75 anni di Battiato

Compie oggi 75 anni Franco Battiato. Al grande cantautore siciliano, da qualche tempo lontano dalle scene per problemi di salute, stanno giungendo tantissimi auguri sui social. L’hashtag #FrancoBattiato questa mattina è il secondo più popolare su Twitter. E in molti citano i versi de “La cura”, che suonano quanto mai attuali in questi giorni di pandemia. Tantissimi fan, tra i quali anche qualche vip, dedicano un pensiero grato al maestro catanese, uno dei più grandi e raffinati cantautori della musica italiana.