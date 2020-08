MESSINA – Ricerche a tutto spiano nel Messinese, dove una donna e il suo bambino sono scomparsi da ieri mattina. Si tratta di Viviana Parisi, 43 anni, e del figlio Gioele di 4 anni, spariti – secondo una prima ricostruzione – dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza dello svincolo di Caronia.

Subito dopo il sinistro che ha coinvolto la sua macchina, la donna si sarebbe allontanata insieme al figlioletto nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce: tra le ipotesi, quella che la donna abbia perso l’orientamento. Ad avvertire le forze dell’ordine il marito, che non ha visto rincasare la donna e il bambino a Venetico, il paese in cui abitano. Le ricerche sono tuttora in corso, la polizia stradale ha lanciato un appello a tutti coloro i quali siano in grado di fornire notizie utili per rintracciare i due scomparsi e diffuso la fotografia della donna, che possono contattare lo 090.6402811.

“Viviana ieri mattina ha detto al marito che sarebbe andata al centro commerciale di Milazzo per comprare delle scarpe al bambino – spiega la cugina Maria a LiveSicilia – ma poi di entrambi non abbiamo più avuto notizie. E’ una madre amorevole e apprensiva, attaccata alla sua famiglia. Non riusciamo a spiegarci cosa possa esserle accaduto, siamo molto preoccupati. Chiediamo l’aiuto di tutti, chi dovesse avvistarla o notarla può contattare le forze dell’ordine”.

In azione, anche stamattina, ci sono gli agenti della polstrada, i carabinieri, la polizia municipale e due unità Tas specializzate nelle attività di ricerca, oltre al nucleo cinofili e ad un elicottero dei vigili del fuoco.