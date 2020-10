Si profila un doppio successo per il centrodestra nelle de grandi città del Messinese dove si è votato per le amministrative. A spoglio ancora non concluso appare certa l’affermazione nettissima l’affermazione di Pinuccio Calabrò a Barcellona Pozzo di Gotto, con oltre venti punti di vantaggio su Antonio Mamì. A Milazzo vince a primo turno Giuseppe Midili, con oltre il 43 per cento dei voti. Secondo Lorenzo Italiano.

A Malvagna Vince Nino Panebianco. A Savoca eletto Massimo Stracuzzi. A Giardini Naxos eletto Giorgio Stracuzzi.