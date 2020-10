Il presidente della Regione, Nello Musumeci ha parlato in diretta sulla sua pagina Facebook. Ha detto che la Sicilia non è in uno stato d’emergenza, ma che dobbiamo fare di tutto per non arrivarci e ha lanciato un appello all’unità dei siciliani, in un momento difficile. Ecco alcune delle frasi pronunciate dal governatore. GUARDA IL VIDEO

LA DIRETTA

“Il ritorno del virus è puntuale, in Sicilia già nel mese di luglio abbiamo raccomandato di usare la mascherina. Forse siamo stati gli unici in Italia a farlo, a raccomandare il rispetto. Siamo in autunno, i numeri sono a tutti noti. Il dato cresce. Alcune regioni sono in seria difficoltà. Da noi non siamo in emergenza però dobbiamo evitare di arrivarci. Per evitare il peggio serve la responsabilità – ha detto Musumeci -. Non vogliamo litigare con il governo centrale. Alcuni provvedimenti dal nostro punto di vista sono stati penalizzanti, penso soprattutto agli eventi nuziali, alle cresime. Ho ricevuto i rappresentanti di quel comparto che in Sicilia ha una ricaduta maggiore. Protestano in tanti. I mesi invernali sono quelli in cui il virus diventa più virulento. Noi stiamo tenendo la situazione sotto controllo con l’assessore Razza con il Comitato tecnico scientifico e con gli operatori sanitari. Abbiamo comprato milioni di tamponi rapidi e questo serve a potere essere autonomi per un certo periodo di tempo”.

La situazione degli ospedali

“Le corsie ospedaliere non sono in una condizione né rossa né arancione. La strategia è quella di andare alla ricerca del positivo sul territorio. Per mettere al sicuro tutti. Per questo serve lo screening costante, servono tamponi e serve una sorveglianza massiccia. Abbiamo un esercito di camici bianchi. E poi c’è al varo nelle prossime ore il bando per reclutare assistenti e tecnici sanitari. Mettiamo assieme una risorsa umana fondamentale per neutralizzare il contagio. Sono convinto che noi, se manterremo questo spirito non di paura, dobbiamo essere cauti e prudenti, presto ne usciremo e dobbiamo uscirne con il minor danno possibile”.

Le imprese in sofferenza

“Dobbiamo stringere i denti, e voglio augurarmi che lo Stato sappia essere presente a favore delle imprese siciliane che inevitabilmente limiteranno la loro attività e qualcuno dovrà sospenderla – ha detto Musumeci -. Io faccio appello allo spirito unitario che ha caratterizzato noi siciliani. Purtroppo dobbiamo convivere con questo maledetto virus. Contenerne la portata è sempre legato ai comportamenti. Noi faremo tutto quello che è necessario fare. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo. Siamo in confronto costante con i medici e con i sindaci”.

“Restiamo uniti”

Infine, l’appello all’unità: “Se ognuno fa il suo dovere possiamo affrontare l’inverno con serenità. Alla fine saremo noi i vincitori con il virus. Noi siciliani siamo abituati alle stagioni difficili e così dobbiamo fare, restando assieme”.