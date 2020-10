PALERMO – Non si arresta la marcia del coronavirus in Sicilia. I numeri continuano a salire e anche oggi il bollettino del ministero della Salute dipinge un quadro a tinte fosche per l’Isola: 796 nuovi casi nelle ultime 24 ore, scoperti attraverso 7.732 tamponi processati.

Un numero mai raggiunto prima d’ora e che è appesantito ulteriormente dagli otto decessi registrati tra ieri e oggi. Tutto questo mentre il numero delle guarigioni non contribuisce più di tanto a raddrizzare la barra: sono state appena 98 nelle ultime ore. Sull’Isola si contano al momento 8.540 positivi, di cui 588 ricoverati in ospedale: quest’ultima voce è in aumento di 23 unità rispetto a ieri. Sale anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva: ieri erano 83, oggi sono 89.

La provincia con l’incremento maggiore di casi è Palermo: tra ieri e oggi sono stati scoperti 351 contagi. Seguono Catania (211) e Trapani (60), poi Ragusa (49), Messina (47), Caltanissetta (28), Siracusa (24), Agrigento (19) ed Enna (7). A Palermo, intanto, il sindaco Leoluca Orlando e il prefetto Giuseppe Forlani studiano una ordinanza contro lo “stazionamento” dei pedoni dopo le 21 nei week-end. Una misura soft, che Palazzo delle Aquile spera possa bastare per evitare l’escalation di contagi. A Torretta, intanto, una escalation di contagi: 70 casi e la Regione istituisce la quinta zona rossa della Sicilia.