A Palermo coprifuoco “soft”, niente restrizioni sui locali

PALERMO – A Palermo scatta un coprifuoco in versione soft, con multe da 400 a mille euro dalla Stazione quasi fino allo Stadio. Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza da giorni è al lavoro per applicare anche nel capoluogo siciliano misure anti-Covid che frenino i contati ma il risultato è un’ordinanza, firmata oggi e in vigore da domattina, che non interviene sui negozi ma impone restrizioni solo ai pedoni dal venerdì alla domenica.

Il sindaco Leoluca Orlando e il Prefetto Giuseppe Forlani hanno infatti adottato una linea più morbida rispetto a quanto sta accadendo in altre grandi città del Nord, malgrado l’attenzione resti alta per i numeri dei contagi. L’ordinanza del Professore, in pratica, impone di “divieto di stazionamento” per i pedoni dalle nove di sera alle cinque dell’indomani mattina solo nelle giornate di venerdì, sabato e domenica; per gli esercizi commerciali, invece, valgono le regole imposte dal Governo nazionale e da quello regionale.

“Si tratta di un provvedimento certamente eccezionale ma necessario – ha detto il sindaco Orlando – anche se non è certamente drastico come quelli adottati in queste ore in altre zone del Paese. La nostra speranza, quella di tutte le istituzioni che in queste ore hanno lavorato in grande sintonia per coordinare e valutare attentamente ogni scelta, è che non sia necessario nei prossimi giorni ricorrere ad ulteriori restrizioni per contrastare la diffusione del virus. Confidiamo nella sensibilità, nella collaborazione e soprattutto nel senso di responsabilità dei cittadini perché insieme si accettino le poche limitazioni attuali pe evitare di ben più gravi nelle prossime settimane”.

Insomma, niente pugno duro ma solo se le regole saranno rispettate; in caso contrario, anche Palermo potrebbe adottare misure più severe. Attenzione, però: l’ordinanza non varrà su tutto il territorio comunale ma in zone che presentano un numero elevato di locali, quindi parte della Prima e dell’Ottava circoscrizione, dalla Stazione a piazza Leoni e dal mare a via Umberto Giordano. In questa porzione di città, ben più ampia del centro storico, i pedoni potranno attraversare, entrare e uscire dagli esercizi commerciali e dalle abitazioni private, ma non potranno stazionare, fare assembramenti e, ovviamente, dovranno mantenere la distanza minima di un metro negli orari stabiliti.

Le zone interessate sono il quartiere Tribunali Castellammare (Prima circoscrizione), il cui perimetro è rappresentato da via Lincoln, piazza Giulio Cesare (Stazione centrale), via Maqueda, via Cavour, piazza XIII Vittime, via Filippo Patti, Litorale (dal prolungamento ideale di via Filippo Patti al prolungamento di via Lincoln); a questo si aggiunge il quartiere Palazzo Reale Monte di Pietà: corso Tukory, corso Re Ruggero, piazza Indipendenza, corso Calatafimi, vicolo a Porta Nuova, corso Alberto Amedeo, piazza Vittorio Emanuele Orlando, via Volturno, piazza Giuseppe Verdi (Teatro Massimo), via Maqueda.

Per quanto riguarda l’Ottava circoscrizione, le misure restrittive varranno nel quartiere Libertà il cui perimetro è rappresentato dalle seguenti vie: via Filippo Patti, piazza XIII Vittime, via Cavour, piazza Giuseppe Verdi, via Volturno, piazza Vittorio Emanuele Orlando (Tribunale), via Giovanni Pacini – limite (ex sede) della strada ferrata Palertmo-Trapani, delimitazione ovest degli impianti ferroviari delle stazioni Lolli e Notarbartolo, via Damiani Almejda, via Piersanti Mattarella, muro di cinta di Villa Trabia, piazza Luigi Scalia, via Giorgio Montisoro, via Libertà, piazza Francesco Crispi, via delle Croci, recinzione nord-ovest dell’Ucciardone, piazza Carlo Giacchery, via Cristoforo Colombo, linea perpendicolare a via Cristoforo Colombo condotta dal cancello (accesso nord) dell’area portuale al mare, litorale (fino all’asse prolungato di Via Filippo Patti), via Sampolo, via Salvatore Puglisi, via Andrea Cirrincione, via Vincenzo Fuxa e suo prolungamento ideale al muro di cinta del Parco della Favorita, piazza Leoni, via dei Leoni, viale Emilia, via Empedocle Restivo, via Marche, viale delle Alpi, via Daidone, via Umberto Giordano, via Notarbartolo.