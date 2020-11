Catania, stangata per Raffaele: quattro giornate di squalifica

CALCIO - SERIE C

Brutte notizie per il tecnico del Catania Giuseppe Raffaele, che per ben quattro giornate non potrà guidare i suoi ragazzi dalla panchina.

Il tecnico nella serata di ieri, durante la gara tra Catania e Vibonese vinta poi per 2-1, ha sottratto la palla dalla disponibilità del giocatore della squadra ospite ed è stato espulso dall’arbitro, costretto anche a fermare il gioco.

Oggi il Giudice Sportivo ha comunicato le proprie decisioni e ha punito il tecnico con ben quattro giornate di squalifica.

