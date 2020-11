Il Catania torna al successo: la Vibonese finisce al tappeto per 2-1

CATANIA – Il Catania torna al successo e risale in classifica battendo la Vibonese che ha rischiato di rovinare la festa ai rossazzurri in un convulso finale. Un gol per tempo per avere la meglio sulla formazione calabra allenata da Galfano, al culmine di una prestazione convincente sciorinata dagli uomini allenati da Mister Raffaele. Pregevole la performance del centrocampo rossazzurro che ha avuto in Mandonado e Welbeck i suoi più brillanti interpreti. Ed alla fine… il risultato sta stretto agli etnei che hanno sprecato numerose opportunità per segnare altre reti.

A rompere l’equilibrio è stato Welbeck a metà della prima frazione di gioco, dopo un tiro di Pecorino e successivo tocco di Reginaldo. Poi i padroni di casa legittimano il vantaggio con belle manovre in contropiede non adeguatamente sfruttate soprattutto da Pecorino. Ma l’attaccante “made in Catania” si riscatta nella ripresa sbattendo in rete il pallone del raddoppio dopo una corta respinta del portiere Mengoni sul suo colpo di testa in azione di calcio d’angolo. A questo punto, Raffaele manda in campo forze fresche e non mancano le opportunità per arrotondare il punteggio ma, nel finale, esce fuori la Vibonese che, dopo una strepitosa doppia parata di Martinez su Plescia, agguanta comunque il gol della speranza con lo stesso attaccante che finalizza un contropiede di Berardi.

A questo punto, la paura attanaglia il Catania che, tuttavia, non rischia più nulla anche se Raffaele si fa espellere per aver “sottratto” il pallone ad un avversario che aveva vinto un contrasto con Calapai ed il capitano ospite, Redolfi, guadagna la via degli spogliatoi con qualche minuto di anticipo per vibranti proteste. Il Catania, oltre al suo stadio, ritrova vittoria ed entusiasmo e domenica prossima si prepara ad ospitare la Turris.

PRIMO TEMPO (1-0)

8° azione pericolosa del Catania sull’asse Pecorino-Reginaldo conclusa da Albertini che, da posizione decentrata, tira addosso a Mengoni;

13° gran tiro in diagonale di Mahrous che esce di poco;

14° Welbeck s’incunea in area ma la sua conclusione ravvicinata viene respinta dal portiere ospite: poi Pinto… conclude alto!

20° Catania in vantaggio: tiro di Pecorino rimpallato sul quale si avventa Reginaldo che serve accorrente Welbeck che supera Mengoni in uscita: 1-0 !

26° Catania vicino al raddoppio: Pinto serve Reginaldo la cui conclusione in scivolata viene contrata da un difensore e poi parata da Mengoni;

28° colpo di testa di Pecorino, abbondantemente a lato;

32° Ciotti aggancia bene sulla laterale destra, converge e lascia partire un gran tiro che Martinez è bravo a deviare in corner con i pugni, in tuffo;

36°conclusione di Dall’Oglio che non sorprende Mengoni;

41° ripartenza rossazzurra con Reginaldo che serve Pecorino la cui staffilata viene parata da Mengoni in due tempi:

43°Reginaldo di gira in piena area di rigore ospite ma il suo tiro e mal calibrato;

44° Pecorino manca il raddoppio, da solo davanti al portiere ospite, sul passaggio smarcante di Zanchi!

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo si chiude con Catania in vantaggio di un gol e tante occasioni sprecate per il raddoppio.

SECONDO TEMPO (2-1)

1° nella Vibonese, Berardi sostituisce Bachini;

3° Mandonado ci prova dalla distanza: alto di poco;

7° Pecorino, servito da Reginaldo, spreca in scivolata!

9° nel Catania, Biondi e Rosaia prendono il posto di Pinto e Dall’Oglio;

9° nella Vibonese, Montagno Grillo rileva Ambro;

19° raddoppio del Catania: sul cross dalla bandierina, colpo di testa di Pecorino respinto da Mengoni. Lo stesso numero 11 rossazzurro ribadisce in rete da due passi:

2-0 ! 20° nel Catania, Pecorino lascia il posto ad Emmausso;

21° Plescia, di testa, manda alto a porta vuota sprecando l’opportunità di accorciare le distanze per gli ospiti!

25° diagonale di Biondi, parato;

26° nella Vibonese, Rasi e La Ragione per Mahrous e Spina;

31° doppio, decisivo intervento di Martinez su Plescia: il portiere rossazzurro prima respinge la conclusione ravvicinata dell’attaccante calabro e poi gli soffia il pallone sul tentativo di tapin!

34° nel Catania, Izco e Calapai subentrano a Maldonado e Reginaldo;

38° sul bel cross, dalla destra, di Calapai, girata al volo di Emmausso che manda di poco il gran gol;

43° Plescia accorcia le distanze per la Vibonese finalizzando al meglio il contropiede condotto da Berardi: 2-1!

45° concessi 4 minuti di recupero;

47° l’allenatore del Catania, Raffaele viene espulso dopo aver “intercettato” il pallone davanti alla sua panchina, impedendo di fatto la ripartenza ad un calciatore avversario;

49° espulso il capitano della Vibonese, Redolfi, per proteste;

50° finisce 2-1 per il Catania… non senza patemi finali.

TABELLINO:

CATANIA (3-5-2) – Martinez, Claiton, Silvestri (k), Zanchi, Albertini, Welbeck, Maldonado (dal 34°s.t. Izco), Dall’Oglio (dal 9°s.t. Rosaia), Pinto (dal 9°s.t. Biondi), Pecorino (dal 20°s.t. Emmausso), Reginaldo (dal 34°s.t. Calapai). A disposizione: Confente, Della Valle, Noce, Panebianco, Sarao, Piovanello.

Allenatore: Giuseppe Raffaele.

VIBONESE (3-5-2) – Mengoni, Sciacca, Redolfi (k), Bachini (dal 1°s.t. Berardi), Ciotti, Laaribi, Ambro (dal 9°s.t. Montagno Grillo), Tumbarello, Mahrous (dal 26°s.t. Rasi), Spina (dal 26°s.t. La Ragione), Plescia. A disposizione: Marson, Staropoli, Prezzabile, Aguì, Leone, Mancino, Di Santo. Allenatore: Angelo Galfano.

Arbitro: Marco Acanfora (Catallo-Conti). IV UOMO: Enrico Gemelli (Messina).

Reti: 20°p.t. Welbeck (CT); 20°s.t. Pecorino (CT); 43°s.t. Plescia (VIB).

Ammoniti: Dall’Oglio (CT); Ciotti (VIB); Pecorino (CT): Mengoni (VIB). Espulsi: Raffaele (allenatore CT); Redolfi ( capitano VIB).

Indisponibili: Santurro, Piccolo, Manneh, Vicente, Tonucci, Pellegrini (CT);

Squalificati: Statella (VIB).