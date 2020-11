Welbeck: “Felice per il gol. Stiamo lavorando bene”

CALCIO - SERIE C

CATANIA – Nella serata di ieri il Catania ha superato per 2-1 la Vibonese. Ad aprire le marcature è stato il ghanese Nana Welbeck, che ha commentato così la vittoria:

“Siamo forti, dobbiamo continuare a credere nel nostro gioco, ripartendo dallo spettacolo del primo tempo e con l’idea di chiudere prima le partite evidenziando cattiveria, cercando di vincere anche domenica. Sono contento per il gol siglato. È una grandissima gioia, soprattuto per la prestazione della squadra e per la vittoria ottenuta. Stiamo lavorando bene”.