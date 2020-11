Spaccio, condannati i signori della “Fossa dei Leoni”

CATANIA – Il ‘ras’ della ‘Fossa dei Leoni” Saro Ragonese è stato condannato a 20 anni di reclusione. È arrivata oggi la sentenza, stralcio abbreviato, del processo scaturito dall’operazione dei carabinieri che lo scorso anno ha portato in carcere diversi ‘pusher’ che operano nella piazza di spaccio di viale Grimaldi 10, conosciuta – appunto – come ‘Fossa dei Leoni” per la particolare forma urbanistica con una sola via d’accesso e d’uscita.

Insomma un circolo di strade, cemento e palazzoni particolarmente ‘facile’ da controllare e vigilare, soprattutto dalle incursioni delle forze dell’ordine. Un particolare inutile però: l’inchiesta coordinata dal pm Rocco Liguori ha documentato gli ‘affari illeciti’ che si consumavano all’ombra dei grattacieli.

Rosario ‘u biondo’ Ragonese, fratello di quel Gino condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’uomo d’onore di Cosa Nostra Raimondo Maugeri. Un delitto deciso nella guerra di oltre dieci anni dichiarata da Iano Lo Giudice u carateddu (del clan Cappello-Bonaccorsi) contro la famiglia Santapaola-Ercolano.

Il ‘take away’ della droga gestito dal gruppo criminale, che si avvale di pusher e vedette, avrebbe infatti il ‘marchio’ clan Cappello. Il gup, però, ha escluso per molti imputati l’aggravante mafiosa tranne che per ‘le teste di serie’ Ragonese, il cognato Gaetano Girone, Massimo Rossello, Claudio, Christian e Guglielmo Malerba. Ad alcuni condannati sono state concesse le “attenuanti generiche”.

Ecco le condanne del Gup: Salvatore Ardizzone, 4 anni e 4 mesi e 18 mila euro di multa, Antonino Valentino Carruba, 12 anni (ritenuta la continuazione), Vincenzo Antonino Carruba, 10 anni 6 mesi e 20 giorni (ritenuta la continuazione), Antonio Ottavio Crisafulli, 4 anni e 17.333 euro di multa, Salvatore Gagliano, 6 anni (continuazione tra reati e sentenza irrevocabile), Gaetano Maurizio Girone, 20 anni, Antony Patrizio Nico Lentini, 6 anni e 8 mesi e 28.888 euro di multa, Carmelo Lentini, 2 anni e 8 mesi e 11.555 euro di multa, Giovanni Leone, 6 mesi (pena sospesa), Agatino Litrico, 4 anni e 17.333 euro di reclusione, Orazio Massimo Litrico, 4 anni e 17.333 euro di multa, Giuseppe Lizzio, 2 anni e 8 mesi e 11.555 di multa, Claudio Malerba, 10 anni (continuazione tra reati e sentenza irrevocabile), Cristian Malerba, 15 anni e 4 mesi (continuazione tra reati e sentenza irrevocabile) Guglielmo Malerba, 16 anni 2 mesi e 20 giorni (continuazione tra reati e sentenza irrevocabile) Salvatore Messina, 7 anni, Sebastiano Giacinto David Monteforte, 5 anni, Antonio Prussiano, 12 anni e 10 mesi, Rosario Ragonese, 20 anni, Antonino Rossello, 2 anni e 8 mesi e 11.555 euro di multa, Massimo Rossello, 16 anni (continuazione tra reati e sentenza irrevocabile) Alessandro Salvatore Russo, 7 anni e 4 mesi, Antonino Russo, 10 anni e 10 mesi, Natale Simone Saraceno, 4 anni e 17.333 euro di multa, Giovanni Tricomi, 14 anni (continuazione tra reati e sentenza irrevocabile), Massimo Vinciguerra, 12 anni e 4 mesi.

Le motivazioni della sentenza del gup arriveranno tra 30 giorni. Alcuni avvocati del collegio difensivo, composto dai penalisti Luca Mirone, Giorgio Assenza, Salvatore Pappalardo, Andrea Gianninò, Salvatore Centorbi, Roberto Costa, Alessandro La Pertosa, Michela Simone La Pertosa, Emanuele Lanzafame, Maria Chiaramonte, Alessandro Vecchio, Giovanni Casalino, Giuseppe Caruso, Sergio Ziccone, Gaetano Giunta, valuteranno il ricorso in appello.