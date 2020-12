Sanificazione di una cisterna: chiuso due giorni l’asilo Allodola

PALERMO – L’assessorato alla Scuola comunica che, presso l’asilo nido Allodola, a Falsomiele, l’attività sarà temporaneamente sospesa nelle giornate di oggi e domani 4 dicembre 2020 per effettuare una sanificazione straordinaria della cisterna dell’acqua, in seguito ad un sopralluogo programmato con campionamento. Al termine delle operazioni sarà effettuato un nuovo controllo per garantire la riapertura dell’asilo in sicurezza.

“Il Comune si scusa per il disagio causato alle famiglie con la momentanea chiusura della struttura – dichiara l’assessora alla Scuola Giovanna Marano -. Il provvedimento è stato disposto a garanzia della tutela della salute di bambine e bambini e della qualità del servizio”.