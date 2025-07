Macron “La Francia riconoscerà lo Stato Palestinese”. Netanyahu “Decisione che premia il terrore”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che si terrà a settembre a New York. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron sui social media.

“Fedele al suo impegno storico per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, ho deciso che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina. Farò l’annuncio formale all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il prossimo settembre“, scrive il capo dello Stato francese su X e Instagram.

NETANYAHU “MACRON PREMIA IL TERRORE”

Condanna “fermamente, la decisione del presidente Macron di riconoscere uno Stato palestinese accanto a Tel Aviv in seguito al massacro del 7 ottobre”, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. In una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio afferma che “premia il terrore e rischia di creare un altro rappresentante dell’Iran, proprio come e’ successo a Gaza. Uno stato palestinese in queste condizioni sarebbe un trampolino di lancio per annientare Israele, non per vivere in pace al suo fianco“. “Sia chiaro: i palestinesi non cercano uno Stato accanto a Israele; cercano uno Stato al posto di Israele”, sottolinea.

KATZ “RESA AL TERRORISMO”

“L’annuncio di Macron della sua intenzione di riconoscere uno Stato palestinese è una vergogna e una resa al terrorismo, nonché una ricompensa e un incoraggiamento per gli assassini e gli aggressori di Hamas, che hanno commesso il più terribile massacro del popolo ebraico dai tempi dell’Olocausto. Invece di stare al fianco di Israele durante questa prova, il presidente francese sta lavorando per indebolire Israele”. Così su X il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, che aggiunge: “Non permetteremo la creazione di un’entità palestinese che potrebbe danneggiare la nostra sicurezza, mettere a repentaglio la nostra esistenza e ledere il nostro diritto storico alla Terra di Israele. Siamo tutti uniti per prevenire questo grave pericolo”.

– foto Ipa agency –

(ITALPRESS).