Lamorgese positiva, Di Maio e Bonafede in isolamento

Sosspeso il Consiglio dei ministri di oggi: la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, presente alla riunione, ha appreso di essere positiva al coronavirus, lasciando la riunione. Lamorgese si era sottoposta a tampone stamattina presso gli uffici del ministero dell’Interno, come da routine, scrive il Corriere della sera. Non ha sintomi. Il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio e il Guardasigilli Alfonso Bonafede andranno in isolamento, perché erano seduti accanto alla ministra dell’Interno.