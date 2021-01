NeMo Sud, challenge on line per le feste

Non è stato un Natale tradizionale, per tantissimi motivi legati all’emergenza Covid-19, ma tradizionale è stato l’appuntamento con la solidarietà per il Centro clinico ‘NeMo’ SUD di Messina, che si occupa della presa in carico di persone affette da malattie neuromuscolari, quali Sla, Sma e distrofie muscolari.

Palcoscenico del Natale 2020 sono stati i social che hanno permesso di generare una grande challenge, in sostituzione dell’evento natalizio in presenza. ‘NeMO SUD. Le parole per dirlo’ – titolo della campagna – ha coinvolto sostenitori, pazienti e loro familiari e aziende che hanno donato, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, alla realtà gestita dalla Fondazione Aurora Onlus (Fondazione Telethon, UILDM, Aisla Onlus, Famiglie SMA, Università e Policlinico di Messina),

Un coro di voci a sostegno delle attività del centro clinico per malattie neuromuscolari, dove i pazienti trovano assistenza e, finalmente, anche in Sicilia,risposte alle loro domande, diagnosi certe e le più avanzate cure al momento disponibili. Tutto questo supportato da professionisti che ogni giorno donano amore e passione, oltre il loro stesso lavoro. Entrare nei reparti di NeMo è trovare sempre una famiglia allargata, tra medici, operatori sanitari, malati e i loro parenti.

La campagna di quest’anno, ideata sempre da Bucalo Vita, ha trovato la collaborazione tecnica (colonna sonora e montaggio) di Alessandro Silipigni; il visual della campagna è stato realizzato a quattro mani, e donato, dalla graphic designer Maria Irrera, in arte Maria Ricciae il disegno dell’albero di Nataledisegnato da Alessandra Silipigni, una studentessa di 15 anni dell’Istituto d’Arte ‘Ernesto Basile’ della città dello Stretto.

All’ iniziativa di solidarietà hanno partecipato con un loro video,ilsindaco di Messina Cateno De Luca; il Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Messina Salvatore Cuzzocrea; il professore Francesco Pira, delegato alla Comunicazione dell’Ateneo; il contributo dei ragazzi di UniversoMe; gli onorevoli Elvira Amata, Matilde Siracusano, Francesco D’Uva; il capo di gabinetto vicario dell’ Assessorato regionale alla Salute Ferdinando Croce; inoltre Franco De Domenico, Gianpiero D’Alia e i consiglieri comunali di Messina Alessandro Russo e Massimo Rizzo. E ancora giornalisti, editori, avvocati, docenti universitari, artisti, dJ, speaker radiofonici, imprenditori, chef, medici, farmacisti, rappresentanti di circoli e associazioni di volontariato, rappresentanti degli ordini professionali, studenti e tanti altri cittadini.

“In otto anni di attività, NeMO ha coinvolto la comunità messinese in azioni di sensibilizzazione e raccolta fondi volte a sostenere progetti costruiti per i pazienti, ricorda Letizia Bucalo Vita. L’emergenza sanitaria nella quale ci troviamo rischia di mettere in secondo piano le esigenze dei più fragili e delle persone che, come i nostri pazienti, devono periodicamente recarsi presso una struttura ospedaliera per controlli, trattamenti e terapie. L’attività del Centro ha quindi bisogno più che mai di sostegno”. Un’importante testimonianza è stataquella dei presidenti delle associazioni nazionali, da sempre sostenitrici dei Centri NeMO: AISLA Onlus con Massimo Mauro, Famiglie SMA con Anita Pallara e UILDM con Marco Rasconi.

‘Le parole per dirlo’ ha raccolto già 15mila euro. Si può aiutare NeMOcon bonifico su c/c postale IBAN IT80 E076 0116 5000 01010111 019 intestato a Fondazione Aurora Onlus. Ivolti e le parole della campagna sono raccolti in un videoche è visibile sulla fanpage Facebook dell’ente.